У рамках 32-го туру чемпіонату Італії Торіно на своєму полі приймав Ювентус. 

Команди не зуміли відзначитися забитими голами, внаслідок чого поєдинок завершився сухою нічиєю — 0:0. 

Торіно — Ювентус 0:0

Торіно: Мілінкович-Савич — Тамез, Буонджорно, Родрігес — Белланова (Масіна, 85), Лінетті, Річчі, Войвода (Лазаро, 78) — Влашич — Санабрія (Окереке, 78), Сапата

Ювентус: Щесни — Гатті (Сандро, 78), Сілва, Сілва — Камб'язо (Алькарас, 90), Маккенні, Локателлі, Рабьо, Костич (Ілінг, 64) — К'єза (Їлдиз, 64), Влахович (Кін, 78)

Попередження: Річчі, Войвода, Лінетті — Гатті, Камб'язо. 