Команди не відкрили рахунок голів.
Торіно - Ювентус, Getty Images
13 квітня 2024, 20:59
У рамках 32-го туру чемпіонату Італії Торіно на своєму полі приймав Ювентус.
Команди не зуміли відзначитися забитими голами, внаслідок чого поєдинок завершився сухою нічиєю — 0:0.
Торіно — Ювентус 0:0
Торіно: Мілінкович-Савич — Тамез, Буонджорно, Родрігес — Белланова (Масіна, 85), Лінетті, Річчі, Войвода (Лазаро, 78) — Влашич — Санабрія (Окереке, 78), Сапата
Ювентус: Щесни — Гатті (Сандро, 78), Сілва, Сілва — Камб'язо (Алькарас, 90), Маккенні, Локателлі, Рабьо, Костич (Ілінг, 64) — К'єза (Їлдиз, 64), Влахович (Кін, 78)
Попередження: Річчі, Войвода, Лінетті — Гатті, Камб'язо.