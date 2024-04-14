Італія

Позитивний результат для Аллегрі — не пропустити...

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував нічийний результат у "туринському дербі" з Торіно (0:0). Його слова наводить Football Italia.

"Це була хороша гра, у нас були шанси забити, і я думаю, що найкращий момент був у нас у другому таймі, коли Кенан Їлдиз завдав удару по воротах, але Влахович опинився один на дальній штанзі, і якби Кенан віддав пас, то перед Душаном були б порожні ворота.

Команда загалом добре зіграла проти сильного суперника. Якщо у вас є три або чотири моменти в першому таймі, і ви ними не користуєтеся, особливо проти Торіно, який посідає четверте місце в Серії А за надійністю оборони, то стає важко створити 10 або 12 моментів за гру.

Ми провели ще один сухий матч і продовжуємо нашу позитивну серію", — наостанок спантеличив Аллегрі.

Наразі Ювентус посідає третю сходинку турнірної таблиці італійської Серії А, набравши 63 пункти після 32 зіграних турів. Відставання від другого Мілана складає п'ять очок, але у "россонері" є гра у запасі.