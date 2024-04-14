Італія

Валід Чеддіра, який належить неаполітанцям, став героєм для іншого клуба — Фрозіноне, здобувши важливий пункт у боротьбі за виживання.

У рамках 32-го туру італійської Серії А Наполі приймав на своєму полі Фрозіноне, який веде безпосередню боротьбу за збереження місця в еліті.

Перший тайм пройшов для господарів доволі непогано з погляду результату: спочатку Політано відкрив рахунок у стартовому відрізку, тоді як на 30-ій хвилині Суле втратив можливість повернути рівновагу в рахунку, не реалізувавши пенальті.

Втім, на початку другої половини зустрічі Суле виправився та асистував в моменті з першим голом Валіда Чеддіри, який виступає на правах оренди за Фрозіноне, але належить саме Наполі.

Віктор Осімген після асисту Хвічі Кварацхелії все ж подарував надію неаполітанцям на перемогу, але той самий Валід Чеддіри був проти, записавши на свій рахунок ще один гол за десять хвилин після результативної дії зіркового нігерійця.

Фінальний свисток у підсумку зафіксував підсумкову нічию 2:2, а Валід Чеддіра став героєм для Фрозіноне, а не для фанатів клуба, якому він належить.

Наполі — Фрозіноне 2:2

Голи: Політано, 17 Осімген, 63 - Чеддіра, 50, 73

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Естігор, Руї — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські (Мікаель Каюсте, 78) — Політано (Распадорі, 77), Осімген, Кварацхелія

Фрозіноне: Тураті — Лірола, Романьйолі, Околі — Дзортеа (Лусуарді, 90), Барренечеа, Маццітеллі (Джеллі, 90), Валері — Суле (Сек, 78), Брешианіні (Рейнір, 78) — Чеддіра

Попередження: Ррахмані, Руї — Околі

Вилучення: Руї, 90+8 (Наполі)