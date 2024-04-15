Бельгієць не налаштований повертатися до Мілана.
Де Кетеларе, getty images
15 квітня 2024, 14:26
Нападник Мілана Шарль Де Кетеларе, який виступає за Аталанту на правах оренди до кінця поточного сезону, висловився про своє майбутнє. Цитує бельгійця HLN.
"У Аталанти дійсно є опція викупу за 23 млн. євро, але це їхня справа.
Особисто я, був би дуже радий залишитися тут, я щасливий в Бергамо. Що стосується варіанту з поверненням у Мілан, то це, звісно, топ-клуб, але мені хочеться грати. Мені 23 роки, і я не хочу бути запасним", — сказав нападник.
Діючий контракт гравця з "россонері" розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 2,8 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.
Цього сезону Шарль Де Кетеларе відіграв за Аталанту 36 матчів, забив десять голів та віддав вісім результативних передач.