Італія

Бельгієць не налаштований повертатися до Мілана.

Нападник Мілана Шарль Де Кетеларе, який виступає за Аталанту на правах оренди до кінця поточного сезону, висловився про своє майбутнє. Цитує бельгійця HLN.

"У Аталанти дійсно є опція викупу за 23 млн. євро, але це їхня справа.

Особисто я, був би дуже радий залишитися тут, я щасливий в Бергамо. Що стосується варіанту з поверненням у Мілан, то це, звісно, топ-клуб, але мені хочеться грати. Мені 23 роки, і я не хочу бути запасним", — сказав нападник.

Діючий контракт гравця з "россонері" розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 2,8 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Цього сезону Шарль Де Кетеларе відіграв за Аталанту 36 матчів, забив десять голів та віддав вісім результативних передач.