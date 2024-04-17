Італія

Лілль просить за свого гравця близько 50 мільйонів євро.

Наполі почав роботу над трансфером форварда Лілля Джонатана Девіда.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, Девід є пріоритетом неаполітанців на заміну Віктору Осімгену, який близький до відходу з клубу влітку.

Канадець уже дав згоду на трансфер, оскільки його приваблює проєкт Наполі і можливість спробувати свої сили в іншому чемпіонаті.

Стартова пропозиція Наполі щодо Девіда склала 35 млн євро і бонуси, розмір яких залежатиме від виступів нападника. Лілль, у свою чергу, вимагає за канадського форварда близько 50 млн.

У нинішньому сезоні нападник забив 23 голи в 40 матчах у всіх турнірах.