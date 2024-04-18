Італія

Правильне рішення власника клубу.

Даніеле Де Россі залишиться головним тренером Роми у наступному сезоні. Про це йдеться у заяві клубу на офіційному сайті "вовків".

"Після зустрічі з Даніеле Де Россі, яка відбулася вчора вдень, ми раді повідомити, що він продовжить обіймати посаду головного тренера Роми наприкінці цього сезону та в найближчому майбутньому.

За час його короткого перебування на посаді головного тренера позитивний вплив, який під його керівництвом вплинув на весь клуб та продовжив розповідь про його надзвичайною історією з Ромою. Лідерство Даніеле відзначене повагою і сміливістю, а його сила і довіра, що глибоко вкоренилися в клубі, відповідають цінностям Роми, міста і наших вболівальників, які не мають собі рівних.

Ми продовжимо працювати разом із ще більшою відданістю, щоб забезпечити майбутнє, на яке заслуговують вболівальники Роми. Ми дуже раді можливості побудувати довгостроковий проєкт із Даніеле.

Більш детальна інформація з'явиться найближчими днями. Вперед, Рим!", — йдеться в заяві Дена (власник клубу) та Раяна (віце-президент клубу) Фридкіних.

З моменту призначення Де Россі на посаду керманича Роми, "вовки" провели 16 матчів: десять перемог, чотири нічиї та дві поразки.

Наразі Рома посідає п'яту сходинку в турнірній таблиці італійської Серії А, відстаючи від зони ЛЧ на три пункти та продовжує боротьбу за перемогу у Лізі Європи.