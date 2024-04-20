Італія

Чергова втрата очок Юве.

Головний тренер туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував нічийний результат у матчі 33-го туру італійської Серії А з Кальярі (2:2). Його слова наводить сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

"Ми пропустили сім контратак і продовжували помилятися. Ми мали битися, але не увійшли в гру і припустилися всіляких помилок із технічного погляду. Ми припустилися багатьох помилок у першому таймі, погано керували грою, нам слід було краще грати в другому таймі і виграти більше єдиноборств.

Коли ти не відповідаєш супернику, ти ризикуєш отримати переломи кісток. Кальярі провів чудову гру з точки зору єдиноборств, і в цих випадках ти маєш бути на висоті за допомогою техніки або більшої кількості бігової роботи.

Ювентус така команда, що, якщо не буде використовувати простір та не буде залишатися в грі, ми багато чим ризикуємо: у другому таймі хлопці добре повернулися, Кальярі просів, але факт залишається фактом — не можна віддавати перший тайм супернику.

У Кальярі завжди важко грати та вигравати. Якщо ти хочеш рости та підвищувати свій рівень, тоді ти повинен розуміти, де граєш. У перерві потрібно було замінити всіх, включно зі мною.

Потрапляння в зону Ліги чемпіонів? Потрібно набратися трохи терпіння, склянка наполовину повна.

Кубок Італії? Мова йде не про те, щоб спокутувати свою провину, а про те, щоб вийти у фінал", — заявив Аллегрі.

Наразі Юве залишається на третій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Італії, набравши 64 пункти після 33-х зіграних турів.