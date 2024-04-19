Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

Кальярі вдома зіграв внічию з Ювентусом. Спершу Джанлука Гаетано та Єррі Міна забили двічі, але Душан Влахович і автогол Альберто Доссени допомогли туринській команді відігратися.

Команда Клаудіо Раньєрі займає 14 місце. В свою чергу колектив Массіміліано Аллегрі знаходиться на 3 сходинці.

Кальярі — Ювентус 2:2

Голи: Гаетано, 30, Міна, 36, пенальті — Влахович, 61, Доссена, 87

Кальярі: Скуффет — Міна, Доссена, Хатцидіакос (В'єтеска, 87) — Нандес (Дейола, 69), Макумбу, Сулемана (Праті, 46), Ауджелло — Лувумбу, Гаетано — Шомуродов (Віола, 79)

Ювентус: Щєнсни — Гатті, Бремер, Данілу — Веа (Маккенні, 68), Алькарас (Їлдиз, 46), Локателлі (Мілік, 74), Рабіо, Камб'ясо (Ілінг-Джуніор, 86) — Влахович, К'єза

Попередження: Лувумбу, Нандес — Веа, Бремер