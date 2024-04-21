Півзахисник Лаціо прокоментував чутки щодо можливого трансферу.
Дайчі Камада, Getty Images
21 квітня 2024, 09:31
Японський атакувальний півзахисник Дайчі Камада влітку минулого року перейшов до римського Лаціо в якості вільного агента на тлі виступів за франкфуртський Айнтрахт.
Тоді 27-річний виконавець підписав контракт за формулою 1+3, і тепер наприкінці поточної кампанії має дійти згоди з "орлами" щодо того, чи буде активовано цей додатковий термін угоди.
Проте Лаціо й досі не висловлював футболісту свого погляду на ситуацію, що стало причиною виникнення чуток щодо майбутнього Дайчі в клубі.
Однак наразі власне гравець жодним чином не переймається з цього приводу, бо довіряє новому головному тренеру римлян Ігору Тудору.
"Спеціальний пункт у моєму контракті? Я повинен комусь заплатити 100 євро за продовження угоди? Та ні, це неправда.
Я дуже радий, що нарешті можу допомогти команді. Я відігравав схожу роль у Німеччині, тому зараз відчуваю себе дуже комфортно. Уся команда нині прогресує.
Багато клубів згадувались у якості мого наступний пункт призначення, але я ще не ухвалив жодного рішення. Зараз я відчуваю, що тренер довіряє мені, піклується про мене, і я думаю, що він багато в чому відповідає моєму баченню гри", — заявив японський виконавець.
Камада в цьому сезоні провів 33 матчі, забивши один гол та віддавши дві гольові передачі.