Італія

Півзахисник Лаціо прокоментував чутки щодо можливого трансферу.

Японський атакувальний півзахисник Дайчі Камада влітку минулого року перейшов до римського Лаціо в якості вільного агента на тлі виступів за франкфуртський Айнтрахт.

Тоді 27-річний виконавець підписав контракт за формулою 1+3, і тепер наприкінці поточної кампанії має дійти згоди з "орлами" щодо того, чи буде активовано цей додатковий термін угоди.

Проте Лаціо й досі не висловлював футболісту свого погляду на ситуацію, що стало причиною виникнення чуток щодо майбутнього Дайчі в клубі.

Однак наразі власне гравець жодним чином не переймається з цього приводу, бо довіряє новому головному тренеру римлян Ігору Тудору.

"Спеціальний пункт у моєму контракті? Я повинен комусь заплатити 100 євро за продовження угоди? Та ні, це неправда.

Я дуже радий, що нарешті можу допомогти команді. Я відігравав схожу роль у Німеччині, тому зараз відчуваю себе дуже комфортно. Уся команда нині прогресує.

Багато клубів згадувались у якості мого наступний пункт призначення, але я ще не ухвалив жодного рішення. Зараз я відчуваю, що тренер довіряє мені, піклується про мене, і я думаю, що він багато в чому відповідає моєму баченню гри", — заявив японський виконавець.

Камада в цьому сезоні провів 33 матчі, забивши один гол та віддавши дві гольові передачі.