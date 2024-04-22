Італія

Легендарний захисник повертається до Серії А.

Колишній керманич Беневенто та збірної Китаю Фабіо Каннаваро став головним тренером представника італійської Серії А Удінезе. Про це повідомляє офіційний сайт "фріульців".

За інформацією джерела, контракт з італійським фахівцем підписано до 30 червня 2024 року.

На цій посаді він замінив Габріеле Чоффі, який раніше був звільнений керівництвом клубу.

Останнім місцем роботи Фабіо Каннаваро був на той момент представник Серії Б Беневенто, який він залишив четвертого лютого 2023 року. Загалом на чолі "відьом" Каннаваро провів 17 матчів: 3 перемоги, 7 нічиїх та 7 поразок.