Італія

Не найкраща статистика у наставника "россонері".

Мілан програв Інтеру в 10 із 15 матчів під керівництвом Стефано Піолі.

Перемога в міланському дербі (2:1) у 33-му турі чемпіонату Італії принесла Інтеру чемпіонський титул у Серії А. Мілан посідає друге місце у таблиці.

Стефано Піолі очолює "россонері" з жовтня 2019 року. За нього відбулося 15 міланських дербі, Мілан зазнав у них 10 поразок.