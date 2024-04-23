Італія 23 квітня 2024, 11:48 Мілан програв Інтеру в 10 із 15 матчів під керівництвом Піолі Не найкраща статистика у наставника "россонері". Мілан - Інтер, Getty Images 23 квітня 2024, 11:48 Мілан програв Інтеру в 10 із 15 матчів під керівництвом Стефано Піолі. Перемога в міланському дербі (2:1) у 33-му турі чемпіонату Італії принесла Інтеру чемпіонський титул у Серії А. Мілан посідає друге місце у таблиці. Стефано Піолі очолює "россонері" з жовтня 2019 року. За нього відбулося 15 міланських дербі, Мілан зазнав у них 10 поразок. На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Мілан — Інтер. Команди Інтер Мілан Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте