Мілан програв Інтеру в 10 із 15 матчів під керівництвом Стефано Піолі.
Перемога в міланському дербі (2:1) у 33-му турі чемпіонату Італії принесла Інтеру чемпіонський титул у Серії А. Мілан посідає друге місце у таблиці.
Стефано Піолі очолює "россонері" з жовтня 2019 року. За нього відбулося 15 міланських дербі, Мілан зазнав у них 10 поразок.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Мілан — Інтер.
 