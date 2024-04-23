Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 22 квітня 2024 року.

Заключний акорд колектив Сімоне Індзагі виконав у гарячому Derby della Madonnina проти Мілана з трьома вилученнями на обидві команди.

Інтер обіграв Мілан з рахунком 2:1 та оформив Скудетто.

У наступному турі Мілан гостюватиме в туринського Ювентуса, тоді як міланський Інтер прийматиме Торіно.

Огляд матчу:

Мілан — Інтер 1:2

Голи: Томорі, 80 — Ачербі, 18, Тюрам, 49



Мілан: Меньян — Калабрія, Габбія, Томорі, Ернандес — Адлі (Чуквезе, 69), Рейндерс (Жиру, 52) — Муса (Окафор, 82), Лофтус-Чік (Беннасер, 68), Пулішич — Леау.



Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні (де Врей, 88) — Дарміан (Думфріс, 84), Барелла (Фраттезі, 77), Чалханоглу (Асллані, 84), Мхітарян, Дімарко (Аугусто, 77) — Тюрам, Мартінес.



Попередження: Ернандес, Габбія — Барелла, Мартінес



На 90+4-й хвилині був вилучений Дензел Думфріс (Інтер) (неспортивна поведінка).

На 90+4-й хвилині був вилучений Тео Ернандес (Мілан) (неспортивна поведінка).

На 90+7-й хвилині був вилучений Давіде Калабрія (Мілан) (неспортивна поведінка).