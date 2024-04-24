Football.ua представляє прев'ю півфіналу Кубка Італії, який пройде 24 квітня і розпочнеться о 22:00.
Аталанта - Фіорентина, Getty Images
24 квітня 2024, 07:45
У матчі-відповіді півфіналу Кубка Італії між собою зійдуться Аталанта і Фіорентина.
Аталанта — Фіорентина
Середа, 24 квітня, 22:00, стадіон Атлеті Адзуррі д'Італія, Бергамо. Арбітр зустрічі — Федеріко Ла Пенна
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Завдяки голкіперу Марко Карнесеккі за збереження рахунку на Стадіо Франкі, Аталанта зазнала лише незначної поразки в першому матчі, який відбувся на початку квітня.
Таким чином, "бергамаскі" продовжують боротися за місце у фіналі Кубка Італії на Стадіо Олімпіко.
Аталанта виграла лише один з останніх семи матчів Серії А, перш ніж продовжити погоню за місцем у п’ятірці кращих у недільному матчі з Монцою, тож тренер Джан П’єро Гасперіні був радий побачити голи Шарля Де Кетеларе та Ель Білала Туре, які забезпечили 2:1 перемогу.
Команда Гасперіні, яка посідає шосте місце, все ще відстає від Роми та Болоньї, але п’яте місце виявиться достатнім для повернення в Лігу чемпіонів через італійський клубний коефіцієнт УЄФА.
Фіорентина матиме намір виграти свій перший Кубок Італії з 2001 року, після того, як шестиразовий переможець зазнав болючої поразки від міланського Інтера у минулорічному фіналі.
Лише в одному кроці від повернення на ту ж стадію в цьому сезоні, "фіалки" також знаходяться на близької відстані другого поспіль фіналу Ліги конференцій, вибивши Вікторію Пльзень минулого тижня, щоб зіграти з Брюгге в півфіналі.
Орієнтовні склади
Аталанта: Карнесеккі – Джімсіті, Гієн, Колашинац – Дзаппакоста, де Роон, Едерсон, Руджері – Копмейнерс, Лукман – Скамакка.
Фіорентина: Терраччано – Кайоде, Міленкович, Раньєрі, Біраги – Артур, Мандрагора – Гонсалес, Бельтран, Куаме – Белотті.
Очні зустрічі
Поточна форма
прогноз 2:1