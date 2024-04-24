Італія

Football.ua представляє прев'ю півфіналу Кубка Італії, який пройде 24 квітня і розпочнеться о 22:00.

У матчі-відповіді півфіналу Кубка Італії між собою зійдуться Аталанта і Фіорентина.

Аталанта — Фіорентина

Середа, 24 квітня, 22:00, стадіон Атлеті Адзуррі д'Італія, Бергамо. Арбітр зустрічі — Федеріко Ла Пенна

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Завдяки голкіперу Марко Карнесеккі за збереження рахунку на Стадіо Франкі, Аталанта зазнала лише незначної поразки в першому матчі, який відбувся на початку квітня.

Таким чином, "бергамаскі" продовжують боротися за місце у фіналі Кубка Італії на Стадіо Олімпіко.

Аталанта виграла лише один з останніх семи матчів Серії А, перш ніж продовжити погоню за місцем у п’ятірці кращих у недільному матчі з Монцою, тож тренер Джан П’єро Гасперіні був радий побачити голи Шарля Де Кетеларе та Ель Білала Туре, які забезпечили 2:1 перемогу.

Команда Гасперіні, яка посідає шосте місце, все ще відстає від Роми та Болоньї, але п’яте місце виявиться достатнім для повернення в Лігу чемпіонів через італійський клубний коефіцієнт УЄФА.

Фіорентина матиме намір виграти свій перший Кубок Італії з 2001 року, після того, як шестиразовий переможець зазнав болючої поразки від міланського Інтера у минулорічному фіналі.

Лише в одному кроці від повернення на ту ж стадію в цьому сезоні, "фіалки" також знаходяться на близької відстані другого поспіль фіналу Ліги конференцій, вибивши Вікторію Пльзень минулого тижня, щоб зіграти з Брюгге в півфіналі.

Орієнтовні склади

Аталанта: Карнесеккі – Джімсіті, Гієн, Колашинац – Дзаппакоста, де Роон, Едерсон, Руджері – Копмейнерс, Лукман – Скамакка.

Фіорентина: Терраччано – Кайоде, Міленкович, Раньєрі, Біраги – Артур, Мандрагора – Гонсалес, Бельтран, Куаме – Белотті.

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