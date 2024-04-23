Італія

Контракт італійського голкіпера спливає влітку 2025 року.

Воротар туринського Ювентуса Маттіа Перін може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 31-річний італієць роздумує над тим, щоб вирушити за новим викликом у кар'єрі вже майбутнього літа.

Зазначимо, що контракт Періна зі "старою сеньйорою" спливає влітку 2025 року.

У поточному сезоні італійський голкіпер провів за Ювентус всього 5 матчів (450 хвилин), в яких він віддав 2 результативні передачі.