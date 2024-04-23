Італія

У разі невдачі в перемовинах "нерадзуррі" хочуть продати нідерландського вінгбека.

Поточний контракт правого латераля Інтера Дензела Думфріса з міланським Інтером спливає вже влітку 2025 року, тому існують питання щодо його майбутнього в міланському клубі.

Сам 28-річний нідерландець заявив, що зараз ведуться переговори з "нерадзуррі" щодо нової угоди, проте він не виключає, що може змінити клубну прописку.

"Я веду переговори з Інтером щодо нового контракту. Сподіваюся, незабаром ми знову продовжимо обговорювати умови. Втім, ніколи не знаєш, як і що може відбутися в футболі…", — сказав Думфріс.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, якщо Інтеру не вдастся домовитися з Думфрісом щодо умов нової угоди, то намагатиметься продати його вже цього літа.

У поточному сезоні Дензел Думфріс провів у футболці "нерадзуррі" 33 матчі, в яких він забив 3 голи та віддав 6 асистів.