Італія

Стали відомі стартові склади команд для півфінального матчу-відповіді Кубку Італії, у якому зіграють бергамаська Аталанта та флорентійська Фіорентина.

Бергамаська Аталанта та флорентійська Фіорентина зіграють матч-відповідь півфіналу Кубка Італії на полі стадіону Атлеті Адзуррі д'Італія на тлі перемоги "лілій" у першій грі — 1:0.

Джан П'єро Гасперіні, після перемоги над Монцою (2:1), використав із перших хвилин Джимсіті в трійці центральних захисників, тоді як Дзаппакоста та Руджері гратимуть на флангах, а до центру поля повернеться де Рон. Копмейнерс з'явиться під нападниками, якими цього разу будуть Де Кетеларе та Скамакка.

Вінченцо Італьяно, на тлі перемоги над Салернітаною, залучив до стартового складу Додо, Міленковича та Бірагі в лінії оборони, тоді як Мандрагора та Бонавентура складуть опорну зону, а Гонсалес, Бельтран та Куаме розташуються під нападником, яким цього разу буде Белотті.

Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац — Дзаппакоста, де Рон, Едерсон, Руджері — Копмейнерс — Скамакка, Де Кетеларе.

Запасні: Муссо, Россі, Скальвіні, Бонфанті, Гатебур, Баккер, Адопо, Пашалич, Туре, міранчук, Лукман, Лукман.



Фіорентина: Терраччано — Додо, Міленкович, Раньєрі, Бірагі — Мандрагора, Бонавентура — Гонсалес, Бельтран, Куаме — Белотті.

Запасні: Крістенсен, Мартінеллі, Фараоні, Кайоде, Парізі, Комуццо, Кварта, Лопес, Кастовіллі, Артур, Дункан, Барак, Інфантіно, Іконе, Соттіл.



Гра Аталанта — Фіорентина почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.