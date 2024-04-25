Італія

Аталанта дотиснула Фіорентину на шляху до фіналу Кубка Італії

Команда Вінченцо Італьяно значно погіршила свої шанси на успіх вилученням у другому таймі.

Аталанта — Фіорентина, Getty Images

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Аталанта — Фіорентина 4:1 (перший матч – 0:1)

Голи: Копмейнерс, 8, Скамакка, 75, Лукма, 90+5, Пашалич, 90+8 — Кварта, 68



Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац (Лукман, 70) — Дзаппакоста (міранчук, 73), де Рон, Едерсон (Пашалич, 70), Руджері — Копмейнерс — Скамакка, Де Кетеларе.



Фіорентина: Терраччано — Додо (Кайоде, 83), Міленкович, Раньєрі, Бірагі — Мандрагора (Комуццо, 83), Бонавентура — Гонсалес, Бельтран (Дункан, 60), Куаме (Іконе, 82) — Белотті (Кварта, 55).



Попередження: Колашинац, Скамакка — Додо



На 53-й хвилині був вилучений Нікола Міленкович (Фіорентина) (грубе порушення).