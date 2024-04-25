Італія
25 квітня 2024, 00:06
Аталанта дотиснула Фіорентину на шляху до фіналу Кубка Італії
Команда Вінченцо Італьяно значно погіршила свої шанси на успіх вилученням у другому таймі.
Аталанта — Фіорентина, Getty Images
25 квітня 2024, 00:06
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Аталанта — Фіорентина 4:1 (перший матч – 0:1)
Голи: Копмейнерс, 8, Скамакка, 75, Лукма, 90+5, Пашалич, 90+8 — Кварта, 68
Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац (Лукман, 70) — Дзаппакоста (міранчук, 73), де Рон, Едерсон (Пашалич, 70), Руджері — Копмейнерс — Скамакка, Де Кетеларе.
Фіорентина: Терраччано — Додо (Кайоде, 83), Міленкович, Раньєрі, Бірагі — Мандрагора (Комуццо, 83), Бонавентура — Гонсалес, Бельтран (Дункан, 60), Куаме (Іконе, 82) — Белотті (Кварта, 55).
Попередження: Колашинац, Скамакка — Додо
На 53-й хвилині був вилучений Нікола Міленкович (Фіорентина) (грубе порушення).