Італія

Італійський фахівець проводить непоганий сезон на Лазурному узбережжі.

Головний тренер французької Ніцци Франческо Фаріолі привернув до себе увагу італійського Мілана. Про це повідомляє Corriere della Sera.

За інформацією джерела, Фаріолі став кандидатом на заміну чинному алленаторе "россонері" Стефано Піолі, якого скоріш за все буде звільнено по закінченню цього сезону. Керівництво Мілана почало стежити за 35-річним італійським фахівцем з минулого року, вважаючи його "відносно неперевіреним, але перспективним варіантом".

Чинний контракт тренера з клубом розрахований до 30 червня 2025 року.

Наразі Ніцца, яка набрала 48 очок у 30 матчах, посідає п'яте місце в турнірній таблиці французької Ліги 1 та продовжує боротьбу за місце у Лізі чемпіонів на наступний сезон.