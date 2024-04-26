Італія

Завершився перший поєдинок 34 туру чемпіонату Італії.

У рамках тридцять четвертого туру італійської Серії А-2023/24 Фрозіноне приймав Салернітану на Стадіо Беніто Стірпе.

Досить швидко господарі поля вийшли вперед завдяки реалізованому Суле пенальті. Трохи пізніше Брешианіні подвоїв їхню перевагу. Ближче до завершення другої половини зустрічі він асистував Дзортеа, який довів рахунок до розгромного. Відповісти бодай чимось гості так і не зуміли, залишившись без математичних шансів зберегти прописку у Серії А на наступний сезон.

Фрозіноне — Салернітана 3:0

Голи: Суле, 10 (пен), Брешианіні, 25, Дзортеа, 85

Фрозіноне: Тураті (Черофоліні, 46) — Лірола (Боніфаці, 71), Романьйолі, Околі (Монтерізі, 78) — Дзортеа, Маццітеллі (Джеллі, 87), Барренечеа, Валері — Суле, Брешианіні — Шеддіра (Чуні, 78)

Салернітана: Костіль — П'єроцці (Пасалідіс, 46), Фасіо, Пірола — Самбія (Сфаїт, 66), Кулібалі, Башич, Брадарич — Чауна, Віньято (Гоміс, 75) — Іквуемесі

Попередження: Дзортеа, Маццітеллі — Самбія, П'єроцці