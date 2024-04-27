Італія

Італійський фахівець відзначив роботу свого колеги.

Головний тренер туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі висловився щодо майбутнього матчу з Міланом в рамках 34-го туру італійської Серії А. Його слова наводить milannews.it.

"Ювентус — Мілан — це завжди хороша гра. Мілан — дуже сильна команда.

Ми продовжуємо робити те, що робили минулого року. Можливо, ми могли б діяти більш ефективно, але є те, що є.

Піолі відмінно справляється зі своєю роботою в Мілані. Не знаю, чи був Інтер найсильнішим за ці три роки, однак я завжди говорив, що вони найсильніші в цьому сезоні, а мене вважали божевільним. Тому я не бачу сенсу критикувати Стефано за поразку у міланському дербі.

Перемога над Міланом може допомогти нам у боротьбі за друге місце та додасть нам впевненості, якої нам не вистачає останнім часом", — заявив Аллегрі.

Раніше алленаторе Мілана Стефано Піолі висловився про гру з Ювентусом.