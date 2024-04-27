Ювентус упустив нагоду скоротити відставання від Мілана. 

Знекровлена команда Стефано Піолі погодилась на нічию в гостьовому протистоянні з важким фіналом. 

У наступному турі туринський Ювентус гостюватиме в Роми, тоді як Мілан прийматиме генуезький Дженоа.

Огляд матчу

Ювентус — Мілан 0:0

Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Даніло — Веа (Маккенні, 71), Камб’язо, Локателлі, Рабіо, Костич (К’єза, 62) — Влахович (Мілік, 63), Їлдиз (Міретті, 81).

Мілан: Спортьєлло — Муса (Дзеролі, 82), Габбія, Тіав, Флоренці — Адлі (Беннасер, 63), Рейндерс — Пулішич (Чуквезе, 83), Лофтус-Чік (Бартезагі, 82), Леау — Жиру (Окафор, 71).

Попередження: Муса. 