Італія
27 квітня 2024, 20:57
Ювентус упустив нагоду скоротити відставання від Мілана
Знекровлена команда Стефано Піолі погодилась на нічию в гостьовому протистоянні з важким фіналом.
Ювентус — Мілан, Getty Images
27 квітня 2024, 20:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ювентус — Мілан 0:0
Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Даніло — Веа (Маккенні, 71), Камб’язо, Локателлі, Рабіо, Костич (К’єза, 62) — Влахович (Мілік, 63), Їлдиз (Міретті, 81).
Мілан: Спортьєлло — Муса (Дзеролі, 82), Габбія, Тіав, Флоренці — Адлі (Беннасер, 63), Рейндерс — Пулішич (Чуквезе, 83), Лофтус-Чік (Бартезагі, 82), Леау — Жиру (Окафор, 71).
Попередження: Муса.