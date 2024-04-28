Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 27 квітня 2024 року.

У рамках матчу 34-го туру італійської Серії А римська Лаціо на власному полі дотиснув Верону.

Перевага команди Ігора Тудора над суперникам в цьому матчі особливо чітко відчувалась після перерви, однак якість створених моментів із боку "орлів" постійно залишала бажати кращого.

Але в другому таймі вони фактично домінували на футбольному полі, тож зрештою змогли завершити одну з атак голом і забрали три очки.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лаціо — Верона в рамках 32-го туру італійської Серії А-2023/24:

Лаціо — Верона 1:0

Гол: Дзакканьї, 72

Лаціо: Мандас — Патрік, Романьйолі, Казале (Дзакканьї, 60) — Ісаксен (Родрігес, 60), Гендузі, Камада, Марушич — Андерсон (Іммобіле, 87), Альберто (Хісай, 76) — Кастельянос (Весіно, 87)

Верона: Монтіпо — Чачуа (Сантонз, 78), Коппола, Маньяні, Кабаль — Фолоруншо (Анрі, 87), Сердар — Нослін, Мітрович (Суслов, 60), Лазович (Бонаццолі, 78) — Свідерські (Дуда, 60)

Попередження: Романьйолі, Казале, Альберто, Дзакканьї — Дуда, Кабаль, Коппола, Нослін.