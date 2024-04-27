Завершився матч чемпіонату Італії.
Лаціо - Верона, Getty Images
27 квітня 2024, 23:45
У рамках 34-го туру італійської Серії А Лаціо на своєму полі приймав Верону.
Єдиний гол у грі забив Дзакканьї на 72-й хвилині з передачі Луїса Альберто, що дало змогу господарям набрати три очки.
Лаціо - Верона 1:0
Гол: Дзакканьї, 72
Лаціо: Мандас — Патрік, Романьйолі, Казале (Дзакканьї, 60) — Ісаксен (Родрігес, 60), Гендузі, Камада, Марушич — Андерсон (Іммобіле, 87), Альберто (Хісай, 76) — Кастельянос (Весіно, 87)
Верона: Монтіпо — Чачуа (Сантонз, 78), Коппола, Маньяні, Кабаль — Фолоруншо (Анрі, 87), Сердар — Нослін, Мітрович (Суслов, 60), Лазович (Бонаццолі, 78) — Свідерські (Дуда, 60)
Попередження: Романьйолі, Казале, Альберто, Дзакканьї — Дуда, Кабаль, Коппола, Нослін.