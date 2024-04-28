Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 28 квітня 2024 року.
Інтер - Торіно, Getty Images
28 квітня 2024, 18:28
У рамках тридцять четвертого туру італійської Серії А-2023/24 Інтер приймав Торіно на Стадіо Джузеппе Меацца.
Дубль Чалханоглу приніс Інтеру звитягу над Торіно.
Огляд матчу:
Інтер — Торіно 2:0
Голи: Чалханоглу, 56, 59 (пен.)
Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Бастоні (Б'юкенен, 71) — Дарміан, Барелла (Арнаутович, 72), Чалханоглу (Асллані, 63), Мхітарян (Фраттезі, 63), К. Аугусто — Тюрам (Санчес, 63), Мартінес
Торіно: Мілінкович-Савич — Белланова, Буонджорно, Ловато, Родрігес (Масіна, 72) — Тамез, Річчі, Ілич — Влашич, Лазаро (Войвода, 63) — Сапата (Санабрія, 63)
Вилучення: Тамез, 49.