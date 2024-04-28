Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 28 квітня 2024 року.
Наполі — Рома, Getty Images
28 квітня 2024, 21:57
Наполі в запеклому протистоянні проти Роми віддалився від єврокубків.
Команда Франческо Кальцони була близькою до тріумфального повернення до великих перегонів, однак у підсумку втретє поспіль утратила очки.
Огляд матчу:
Наполі — Рома 2:2
Голи: Олівера, 64, Осімген, 84 (пен.) — Дібала, 59 (пен.), Абрагам, 89
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Олівера — Замбо-Ангісса, Лоботка, Каюсте (Траоре, 69) — Політано (Нгонге, 70), Осімген, Кварацхелія (Распадорі, 86).
Рома: Свілар — Крістенсен (Бальданці, 86), Манчіні, Ндіка, Спінаццола — Бове (Саншеш, 69), Крістанте, Пеллегріні — Дібала, Азмун (Абрагам, 69), Ель Шаараві (Анхеліньйо, 61).
Попередження: Ррахмані, Замбо-Ангісса.