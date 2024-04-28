У рамках 34-го туру італійської Серії А Фіорентина на своєму полі приймала Сассуоло.

Господарі розгромили гостей, відправивши в їхні ворота п'ять голів. Гості зуміли відповісти лише один раз.

Фіорентина - Сассуоло 5:1
Голи: Соттіл, 17, Мартінес Кварта, 54, Гонсалес, 58, 66, Барак, 62 -  Торстведт, 57

Фіорентина: Крістенсен — Кайоде, Мартінес Кварта (Комуццо, 71), Раньєрі, Парізі — Мело (Лопес, 80), Дункан — Іконе (Іван Гонсалес, 46), Барак, Соттіл (Кастровіллі, 83) — Куаме (Белотті, 71)

Сассуоло: Консільї — Руан (Міссорі, 64), Феррарі, Кумбулла, Віті (Байрамі, 46) — Вольпато (Мулаттьєрі, 46), Обіанг (Енріке, 64), Болока (Конрадсен Сейде, 73), Дойг — Торстведт — Пінамонті

Попередження: Кварта, Комуццо — Торстведт. 