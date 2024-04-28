Завершився матч чемпіонату Італії.
Фіорентина - Сассуоло, Getty Images
28 квітня 2024, 23:57
У рамках 34-го туру італійської Серії А Фіорентина на своєму полі приймала Сассуоло.
Господарі розгромили гостей, відправивши в їхні ворота п'ять голів. Гості зуміли відповісти лише один раз.
Фіорентина - Сассуоло 5:1
Голи: Соттіл, 17, Мартінес Кварта, 54, Гонсалес, 58, 66, Барак, 62 - Торстведт, 57
Фіорентина: Крістенсен — Кайоде, Мартінес Кварта (Комуццо, 71), Раньєрі, Парізі — Мело (Лопес, 80), Дункан — Іконе (Іван Гонсалес, 46), Барак, Соттіл (Кастровіллі, 83) — Куаме (Белотті, 71)
Сассуоло: Консільї — Руан (Міссорі, 64), Феррарі, Кумбулла, Віті (Байрамі, 46) — Вольпато (Мулаттьєрі, 46), Обіанг (Енріке, 64), Болока (Конрадсен Сейде, 73), Дойг — Торстведт — Пінамонті
Попередження: Кварта, Комуццо — Торстведт.