Італія

Бергамаски близькі до завоювання серйозного трофею.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні поспілкувався з журналістами після перемоги над Емполі в матчі 34-го туру італійської Серії А. Його слова наводить Football Italia.

"Результат нашого матчу з Емполі та ігрового дня в Серії А загалом сприятливі для нас. Якщо ми зможемо набрати якомога більше очок, то наше становище в таблиці може суттєво змінитися.

Наразі Ліга Європи — це наша пріоритетна мета, і ми маємо бути обережними, тому що Марсель — сильна команда.

У нас багато гравців, які можуть змінити ситуацію в атаці, тому сьогодні була ротація складу. У четвер в нас півфінал, обидва матчі дуже важливі, але перший трохи все ж таки важливіший", — сказав Гасперіні.

У півфіналі Ліги Європи Аталанта зіграє з Марселем. Перший матч відбудеться 2-го травня, о 22:00 за київським часом.