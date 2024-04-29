Іспанський функціонер добре знає можливості Хулена.
Лопетегі та Мончі, getty images
29 квітня 2024, 10:53
Директор з футбольних операцій Астон Вілли Рамон Мончі прокоментував можливе призначення Хулена Лопетегі головний тренером Мілана. Його слова наводить La Gazzetta dello Sport.
"Для мене Хулен володіє трьома перевагами, які я вважаю основоположними для будь-якого тренера: високий професіоналізм, конкурентоспроможність та вміння керувати колективом. Коли я почав говорити з ним про Севілью, я одразу це відчув, і деякі якості з часом не губляться, а навпаки, закріплюються з досвідом.
Потім, коли ми почали працювати над створенням команди, а у випадку з Севільєю для цього потрібні були радикальні зміни, чесноти, які я визначив у перших розмовах, матеріалізувалися в повсякденному житті, між тренуваннями та матчами.
У нього не буде жодних проблем у Мілані, тому що він звик працювати у великих командах, а значить, за великого тиску та вимог. Я маю на увазі Порту, Реал та збірну Іспанії.
Саме тому я переконаний, що Хулен — ідеальний кандидат, щоб очолити Мілан. Італійський футбол із кожним днем стає дедалі більш глобалізованим, історично велике значення має тактичний аспект, і він є тим тренером, який дуже добре працює в цьому відношенні", — сказав Мончі.
Нагадаємо, Рамон Мончі та Хулен Лопетегі разом працювали у іспанський Севільї у період з 2019 по 2022 роки. За цей час "нервіонці" здобули перемогу у Лізі Європи в сезоні-2019/20 та стабільно грали у Лізі чемпіонів.