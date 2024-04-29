Італія

Іспанський функціонер добре знає можливості Хулена.

Директор з футбольних операцій Астон Вілли Рамон Мончі прокоментував можливе призначення Хулена Лопетегі головний тренером Мілана. Його слова наводить La Gazzetta dello Sport.

"Для мене Хулен володіє трьома перевагами, які я вважаю основоположними для будь-якого тренера: високий професіоналізм, конкурентоспроможність та вміння керувати колективом. Коли я почав говорити з ним про Севілью, я одразу це відчув, і деякі якості з часом не губляться, а навпаки, закріплюються з досвідом.

Потім, коли ми почали працювати над створенням команди, а у випадку з Севільєю для цього потрібні були радикальні зміни, чесноти, які я визначив у перших розмовах, матеріалізувалися в повсякденному житті, між тренуваннями та матчами.