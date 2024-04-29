Італія

Футболістам треба буде шукати нове місце роботи.

Нападник Інтера Алексіс Санчес та півзахисник "нерадзуррі" Стефано Сенсі влітку покинуть міланський клуб на правах вільних агентів. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Контракти обох гравців спливають по закінченню цього сезону і керівництво чемпіонів Італії не збирається продовжувати подальшу співпрацю.

Цього сезону Алексіс Санчес відіграв за Інтер 30 матчів, забив чотири голи та зробив чотири результативні передачі. В свою чергу Стефано Сенсі провів у складі міланського клубу у поточному сезоні загалом 65 хвилин.