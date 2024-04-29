Футболістам треба буде шукати нове місце роботи.
Санчес, getty images
29 квітня 2024, 13:53
Нападник Інтера Алексіс Санчес та півзахисник "нерадзуррі" Стефано Сенсі влітку покинуть міланський клуб на правах вільних агентів. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Контракти обох гравців спливають по закінченню цього сезону і керівництво чемпіонів Італії не збирається продовжувати подальшу співпрацю.
Цього сезону Алексіс Санчес відіграв за Інтер 30 матчів, забив чотири голи та зробив чотири результативні передачі. В свою чергу Стефано Сенсі провів у складі міланського клубу у поточному сезоні загалом 65 хвилин.