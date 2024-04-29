Італія

"Россонері" продовжують пошуки наступника Піолі.

Головний тренер французького Лілля Паулу Фонсека прокоментував інформацію про можливий переїзд до Мілана. Його слова наводить sempremilan.com.

"Мілан? Я повністю зосереджений на останніх трьох матчах сезону.

Зустріч з Ібрагімовичем? Я працюю в Ліллі, мені не до цього.

Послухайте, в нас зараз вирішальний етап сезону, ми дуже близькі до досягнення нашої головної мети — виходу до Ліги чемпіонів. Я повністю зосереджений на цьому і мене не може нічого відволікти" — сказав Фонсека.

Наразі Лілль під керівництвом Фонсеки йде на четвертому місці у французький Лізі 1, набравши 55 пунктів після 31-го зіграного туру.

Раніше директор Астон Вілли Рамон Мончі прокоментував можливе призначення Хулена Лопетегі головний тренером Мілана.