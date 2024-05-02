Італія

Коментар від воротаря стосовно співпраці з екс-товаришем по команді.

Джанлуїджі Буффон розповів щодо деяких рішень у своїй кар'єрі гравця.

"У 2001-му я ледь не потрапив у Рому з Парми. Це було питання деталей", — цитує Джанлуїджі La Republlica.

"Тоді в Барселону. Врешті-решт, я пішов у Ювентус. У 2005-му був великий іноземний клуб, який хотів мене, але я не взяв це до уваги. Як тільки чемпіонат світу закінчився, я міг поїхати куди завгодно.

А у 2011 році я знову збирався в Рому, тому що у Ювентусі щось зламалося: Монталі подзвонив мені, він мені сподобався. Але потім прибув Конте і нав’язав мою присутність.

Коли я повернувся з ПСЖ, я збирався їхати в Порту, був дуже близький до Аталанти. Я вже навіть обрав Аталанту.

Оскільки вони знають мене як свої п'ять пальців, у них була зустріч, на якій були я, Паратічі та Пірло, який сказав мені: "Джіджі, бляха, це перший рік, як я треную, і ти хочеш піти?»… Що я міг йому сказати?".

У 2023 році Буффон завершив професійну кар'єру.