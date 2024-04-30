Ювентус вивчає трансферний ринок на предмет можливостей щодо посилення свого складу. 
Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, "стара синьйора" націлилася на півзахисника Мануеля Угарте з ПСЖ. 
Туринський клуб може зробити пропозицію щодо оренди 23-річного уругвайця. 
У сезоні-2023/24 Угарте взяв участь у 35 офіційних матчах ПСЖ у різних змаганнях. У них уругвайський футболіст записав на свій рахунок три результативні передачі. 
Зазначимо, що портал Transfermarkt оцінює Мануеля в 60 мільйонів євро. 