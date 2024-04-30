Італія

23-річний футболіст привернув увагу туринської команди.

Ювентус вивчає трансферний ринок на предмет можливостей щодо посилення свого складу.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, "стара синьйора" націлилася на півзахисника Мануеля Угарте з ПСЖ.

Туринський клуб може зробити пропозицію щодо оренди 23-річного уругвайця.

У сезоні-2023/24 Угарте взяв участь у 35 офіційних матчах ПСЖ у різних змаганнях. У них уругвайський футболіст записав на свій рахунок три результативні передачі.

Зазначимо, що портал Transfermarkt оцінює Мануеля в 60 мільйонів євро.