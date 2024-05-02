Італія

Швед дав свій коментар.

Колишній шведський нападник Златан Ібрагімович, який завершив кар'єру влітку 2023 року, розповів, як приймав це рішення.

"Мені добре, життя хороше. Очевидно, я перестав грати у футбол вісім місяців тому, і тепер у мене інше життя.

Я погодився перестати грати у футбол, що було складно через моє его і через те, як я звик думати про себе. Я думаю, що я найкращий, я все ще найкращий, я міг би продовжувати, але вирішив зупинитися. Чому? Тому що хочу хорошого життя для своєї сім'ї", — розповів Златан у подкасті ABTalks.

Нагадаємо, що наразі Ібрагімович працює в на посаді старшого радника американської інвестиційної кампанії Redbird, яка володіє правами на Мілан.