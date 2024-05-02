Італія

Але на 22-річного футболіста претендує Арсенал.

Італійський топ-клуби вийшли з перегонів за нападником Болоньї Джошуа Зіркзее.

Після Інтера від трансферу нідерландського футболіста також відмовилися Мілан і Ювентус. Про це повідомляє Give Me Sport.

За відомостями джерела, фаворитом у перегонах за Зіркзее є лондонський Арсенал. Італійські клуби вважають, що у них не буде шансів позмагатися з "канонірами" у фінансовому плані.

Нагадаємо, Болонья вимагає за Зіркзее 50 мільйонів євро компенсації.

22-річний нідерландець у цьому розіграші чемпіонату Італії записав на свій актив 11 голів і 4 результативні передачі. Колишній гравець Баварії проводить другий сезон у Серії А.