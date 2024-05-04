Італія

Цікава новина з Італії.

Чинний головний тренер Мілана Стефано Піолі з наступного сезону очолить Наполі. Про це повідомляє La Repubblica.

За інформацією джерела, сторони укладуть контракт на два сезони з можливістю продовження ще на один рік.

Зазначається, що основний кандидат на посаду алленаторе "партенопейців" Антоніо Конте не зміг домовитися з президентом клубу Ауреліо Де Лаурентісом щодо фінансових умов його контракту.

Наразі Наполі очолює Франческо Кальцона. Угода з ним розрахована до кінця цього сезону.

Нагадаємо, Наполі зараз йде на дев'ятому місці у турнірній таблиці італійської Серії А, набравши 50 очок після 34 зіграних турів.

Раніше повідомлялося, що Мілан прийняв рішення звільнити Піолі.