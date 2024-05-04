Італія

"Новий Осімген" на підході.

Нападник бельгійського Антверпена Джордж Іленіхена увійшов до сфери інтересів міланського Інтера. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, керівництво міланського клубу веде пошуки нового нападника на майбутній сезон. Молодий французький форвард, прозваний у бельгійському чемпіонаті "новим Осімгеном", потрібен Інтеру на випадок, якщо клубу не вдасться придбати нападника Дженоа Альберта Гудмундссона.

Чинний контракт 17-річного гравця з бельгійським клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у десять мільйонів євро.

Цього сезону Джордж Іленіхена відіграв за Антверпен 45 матчів, забив 14 голів та віддав 1 результативну передачу.