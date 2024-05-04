Італія

Юве хоче зберегти свого талановитого нападника.

Нападник Кенан Їлдиз продовжить трудову угоду з туринським Ювентусом. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у туринському клубі взимку відхилили пропозицію дортмундської Боруссії щодо турецького форварда і почали переговори про продовження контракту футболіста. Чинна угода Їлдиза з "Юве" розрахована до 30 червня 2027 року, буде продовжена ще на рік із триразовим збільшенням заробітної плати.

19-річний Кенан Їлдиз виступає у складі "Старої сеньйори" із березня 2023 року, перейшовши із мюнхенської Баварії.

У поточному сезоні турок відіграв за Ювентуса 35 матчів, забив п'ять голів та віддав дві результативні передачі.