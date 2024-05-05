"Россонері" не змогли втримати перемогу.
Мілан - Дженоа, Getty Images
05 травня 2024, 20:58
У рамках 35-го туру чемпіонату Італії Мілан на своєму полі приймав Дженоа.
Колектив Стефано Піолі не зумів здолати гостей у результативному поєдинку, де кожна з команд забила по три голи.
Мілан — Дженоа 3:3
Голи: Флоренці, 45+1, Габбія, 72, Жиру, 75 Тіав, 87 - Ретегі, 5, Екубан, 48,
Мілан: Спортьєлло — Флоренці (Калулу, 80), Габбія, Томорі, Ернандес — Беннасер (Адлі, 80), Рейндерс — Чуквезе (Тіав, 81), Пулішич, Леау (Окафор, 68) — Жиру
Дженоа: Мартін (Гапс, 74) — Вольякко (Читтадіні, 86), Де Вінтер, Васкес — Спенс, Френдруп, Бадель (Стротман, 74), Торсбі, Мартін (Гапс, 74) — Ретегі, Екубан (Пападопулос, 86)
Попередження: Рейндерс — Васкес.