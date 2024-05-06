Італія

Але Болонья хоче величезні гроші за свого нападника.

Керівництву італійського Мілана, яке знаходиться в пошуках нападника, доведеться викласти "кругленьку" суму за форварда Болоньї Йосуа Зіркзе, якщо "россонері" наважаться його придбати.

За інформацією журналіста Альфредо Педулли, "россонері" найбільше зацікавлені в послугах нідерландського форварда. Однак Болонья вимагає за гравця близько 65-70 мільйонів євро. Крім того, агент Зіркзе просить для свого клієнта зарплату в розмірі п'яти мільйонів євро за сезон плюс бонуси.

Проте Мілан все одно зацікавлений у 22-річному нідерландці куди більше, ніж Інтер і Ювентус. Зазначається, що 7-разові переможці Ліги чемпіонів проявляють найбільшу активність у спробах підписання Зіркзе та сподіваються знизити апетити Болоньї за рахунок Алексіса Салемакерса, який належить "червоно-чорним", але цього сезону виступає за команду Тіаго Мотти на правах оренди.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею 1,1 млн. євро (брутто) на рік. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

Цього сезону Йосуа Зіркзе відіграв за Болонью 36 матчів, забив 12 голів та віддав 7 результативних передач.