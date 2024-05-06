Італія

25-річний футболіст хоче продовжити кар'єру в нинішній команді.

Вестон Маккенні висловився щодо свого майбутнього в туринському Ювентусі.

"У мене ще є рік за контрактом зі “старою синьйорою”. Зараз мій агент веде переговори про продовження угоди. Сподіваюся, що залишуся в Турині.

Мене все влаштовує в цьому клубі", — передає слова американця інсайдер Фабріціо Романо у своїх соціальних мережах.

У нинішньому сезоні Маккенні взяв участь у 36 поєдинках туринського колективу, в яких записав на свій рахунок десять результативних передач.

Експерти порталу Tramsfermarkt оцінюють ринкову вартість Вестона в 25 мільйонів євро.