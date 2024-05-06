У рамках 35-го туру чемпіонату Італії Салернітана на своєму полі приймала Аталанту.

Колектив Гасперіні здобув вольову перемогу над господарями, а вирішальним став другий тайм. 

Огляд матчу

Салернітана — Аталанта 1:2

Голи: Чауна, 18 -  Скамакка, 57, Копмейнерс, 63

Салернітана: Фьйорілло — Пасалідіс (Пеллегріно, 46), Фасіо, Пірола — Самбія (Дзанолі, 69), Башич, Кулібалі, Брадарич (Сфаїт, 78) — Чауна, Іквуемесі (Залман Вайссман, 60), Віньято (Леговскі, 69)

Аталанта: Карнесеккі — Скальвіні (Де Кетеларе, 46), Гін, де Рон — Гатебур, Лоренсо (Руджері, 46), Пашалич, Дзаппакоста — Міранчук (Копмейнерс, 46), Лукман (Туре, 84) — Скамакка (Джимсіті, 80)

Попередження: Пасалідіс. 