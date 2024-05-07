Італія

Одноклубником Маліновського цікавляться як в Італії, так і в Англії.

Нападник Дженоа Альберт Гудмундссон не горить бажанням переїжджати з Італії. Про це він заявив в інтерв'ю CBS Sports.

Гравець збірної Ісландії у цьому сезоні привернув до себе увагу кількох більш престижних клубів. На рахунку 26-річного Гудмундссона 16 голів і 4 асисти у 34 матчах за Дженоа протягом поточної кампанії у всіх турнірах.

"Я мріяв грати в АПЛ, коли був дитиною, але переїхавши до Італії це трохи змінилося. Мені дуже подобається країна, футбол і життя тут загалом. Я не горю бажанням переїжджати, чесно кажучи. Якщо мені доведеться залишити Італію і Дженоа, то це має бути хороша пропозиція, оскільки тут мені дійсно дуже добре", — сказав він.

Контракт нападника з "грифонами" розраховано до кінця червня 2027 року. Повідомляється, що на трансфері Гудмундссона у Генуї хочуть заробити не менше 40 мільйонів євро. Портал transfermarkt оцінює його у 22 млн.