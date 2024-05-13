Італія

Коментар від екс-захисника Мілана стосовно найкращого гравця на його думку.

Паоло Мальдіні розповів щодо того, кого вважає найкращим гравцем.

"У 1997 році мені було двадцять дев'ять років, я вже провів тринадцять років у Серії А і три роки був капітаном національної збірної. Я звик до такого типу ролі, виконувати її в Мілані щодня було чимось іншим", - цитує захисника ресурс Tutto Mercato Web.

"Обов'язки були великими. Я не багато говорив, я був більш стриманим, це нав'язує певні речі, і ви повинні їх вивчити.

З точки зору моральної сили та характеристик, Франко Барезі був неймовірним гравцем, він ніколи не говорив, він діяв, був ідеальним. Тоді я також грав з Марко ван Бастеном, багато гравців також прибули в менш ідеальні моменти: Роналдо та Роналдіньо — це два технічно найсильніші гравці, яких я коли-небудь бачив, але вони прийшли на закаті своєї кар’єри. Грати проти Роналду з Інтера було важко: мені подобалося грати один в один, але з ним це було зробити доволі важко".

Наразі Паоло знаходиться без роботи після відходу з Мілана.