Італія

Бельгієць проводить сильний сезон в Бергамо.

Аталанта активує опцію викупу в контракті Шарля Де Кетеларе, який виступає за "богиню" на правах оренди з Мілану. Про це повідомляє Фабріціо Романо посилаючись на президента фіналіста Ліги Європи Антоніо Перкассі.

Зазначається, що за умовами орендної угоди Аталанта може викупити 23-річного уродженця Брюгге за 23 мільйони євро. Крім того, Мілан зможе додатково отримати 4 мільйони євро у вигляді бонусів та 10% від майбутнього перепродажу гравця.

Цього сезону Шарль Де Кетеларе відіграв за Аталанту 44 матчі, забив 11 голів та віддав 9 результативних передач.