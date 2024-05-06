Німеччина

Француз може перейти до Баварії.

Захисник Тео Ернандес дав згоду на перехід до Баварії в літнє трансферне вікно, повідомляє Mundo Deportivo.

Тепер, почувши "так" від гравця, Баварія вестиме переговори щодо трансферу Ернандеса з Міланом.

Переїзд Ернандеса до Мюнхена може допомогти Реалу, полегшивши для мадридського клубу переговори щодо захисника Баварії Альфонсо Девіса.

Тео Ернандесу 26 років, фахівці авторитетного порталу Transfermarkt оцінюють француза в 60 мільйонів євро.

У сезоні-2023/24 Ернандес провів 44 матчі, в яких забив п'ять голів і віддав десять гольових передач на партнерів.