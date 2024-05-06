Захисник Тео Ернандес дав згоду на перехід до Баварії в літнє трансферне вікно, повідомляє Mundo Deportivo
Тепер, почувши "так" від гравця, Баварія вестиме переговори щодо трансферу Ернандеса з Міланом. 
Переїзд Ернандеса до Мюнхена може допомогти Реалу, полегшивши для мадридського клубу переговори щодо захисника Баварії Альфонсо Девіса. 
Тео Ернандесу 26 років, фахівці авторитетного порталу Transfermarkt оцінюють француза в 60 мільйонів євро. 
У сезоні-2023/24 Ернандес провів 44 матчі, в яких забив п'ять голів і віддав десять гольових передач на партнерів. 