Італія

Завершився перший поєдинок 36 туру чемпіонату Італії.

У рамках тридцять шостого туру італійської Серії А-2023/24 Фрозіноне приймав Інтер на Стадіо Беніто Стірпе.

Гості вийшли вперед завдяки голу Фраттезі та більше у першому таймі не забивали. У другій половині колектив Сімоне Індзагі скерував у ворота господарів поля аж чотири м'ячі — спочатку відзначився Арнаутович, після чого за "нерадзуррі" вперше забив Б'юкенен, а Мартінес і Тюрам пізніше встановили на табло підсумковий рахунок.

Фрозіноне — Інтер 0:5

Голи: Фраттезі, 19, Арнаутович, 60, Б'юкенен, 77, Мартінес, 80, Тюрам, 84

Фрозіноне: Черофоліні — Лірола (Арруї, 71), Околі (Монтерізі, 82), Боніфаці — Дзортеа, Маццителлі (Джеллі, 38), Брешианіні, Валері — Суле, Рейнір (К. Жорже, 71) — Шеддіра (Ібрагімович, 82)

Інтер: Зоммер — Біссек, де Врей, Дарміан (Куадрадо, 46) — К. Аугусто, Фраттезі (Классен, 64), Асллані, Барелла (Сенсі, 75), Дімарко (Б'юкенен, 72) — Арнаутович (Мартінес, 64), Тюрам