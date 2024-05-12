Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 36-го туру чемпіонату Італії, який пройде 12 травня і розпочнеться о 21:45.

У центральному матчі туру між собою зіграють претенденти на місце в Лізі чемпіонів за підсумками сезону.

Аталанта — Рома

Неділя, 12 травня, стадіон Гевісс Стедіум, Бергамо. Арбітр зустрічі — Марко Гуїда

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Минулого сезону Аталанта посіла п'яте місце в Серії А з 64 очками, Рома — шосте з 63. Зараз, майже рік потому, обидві команди знову посідають п'яте та шосте місця, набравши 60 очок.

У Аталанти є гра в запасі і краща різниця забитих і пропущених м'ячів, але в кінці цього сезону Серії А на кону стоять важливі речі для обох команд.

Цієї неділі ввечері вони зійдуться в Бергамо в матчі, який дуже схожий на матч плей-оф єврокубків. Завдяки фантастичному виступу Італії в Європі цього року, п'яте місце в Серії А в цьому сезоні дає місце в Лізі Чемпіонів-2024/25.

Таке досягнення може мати дуже вигідний ефект доміно для будь-якого з цих двох клубів. Просто вихід до Ліги чемпіонів, ще до того, як зіграти чи виграти гру, є величезним фінансовим поштовхом. Це необхідна "ін'єкція" готівки для будь-якої команди, яка прагне змагатися за потрапляння на вершину провідної європейської ліги.

Окрім призових, які можна виграти, вечори Ліги чемпіонів — це особлива подія, а статус, який з цим пов'язаний, є великою підмогою при спробі придбати якісних гравців під час літнього трансферного вікна. Ця гра має величезне значення для обох клубів і може повністю продиктувати, як виглядатиме їхнє літо та сезон-2024/25.

Аталанта перебуває у виграшному становищі з низки причин. Тен Копмейнерс, їхня зірка, перебуває у відмінній формі і має на своєму рахунку 15 голів та 6 результативних передач у чемпіонаті в цій кампанії. Атакувальний дует Адемола Лукман та Джанлука Скамакка також перебувають у чудовій формі. Разом вони забили 10 голів в останніх 10 матчах за Ла Деа.

Рома виграла лише один з останніх шести матчів, і та перемога була здобута в гостях у Удінезе. Хоча у них був важкий календар. Вони програли Болоньї, яка посідає четверте місце в чемпіонаті, і зіграли внічию з минулорічними чемпіоном Наполі та з Ювентусом, який посів третє місце. Зовсім недавно їхні власні зусилля щодо виходу до фіналу Ліги Європи були покладені на лопатки леверкузенським Баєром.

Орієнтовні склади

Аталанта: Карнесеккі — Скальвіні, Гієн, Бонфанті — Гатебур, Пашалі, Едерсон, Баккер — міранчук, Туре, Лукман.

Рома: Свілар — Крістенсен, Манчіні, Смоллінг, Анхеліньйо — Крістанте, Паредес, Пеллегріні — Дібала, Лукаку, Ель Шараві.

Поточна форма

Очні зустрічі