Італія

37-річний футболіст продовжить кар'єру в іншому клубі.

Олів'є Жиру оголосив про відхід із Мілана.

"Я хочу повідомити вам, що наступні два матчі стануть для мене останніми у складі Мілана. Я продовжу кар'єру в МЛС.

Я дуже пишаюся всім, чого домігся за три сезони в Мілані. Зараз правильний момент, щоб оголосити про відхід. Моя історія в Мілані закінчується цього року, але клуб назавжди залишиться в моєму серці", — сказав нападник “россонері”.

Жиру виступав за Мілан із 2021 року. У складі італійського клубу він провів 130 матчів і забив 48 голів.