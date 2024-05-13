Гості зуміли здолати господарів у черговому турі Серії А.
Лечче - Удінезе, Getty Images
13 травня 2024, 21:30
У рамках 36-го туру чемпіонату Італії Удінезе на своєму полі приймав Лечче.
Гості без особливих складнощів здолали господарів, відправивши в їхні ворота два голи.
Лечче — Удінезе 0:2
Голи: Лукка, 36, Самарджич, 85
Лечче: Фальконе — Жандре, Баскіротто, Понграчич, Галло — Алмквіст (Гонсалес, 72), Рамадані — Блен (Беріша, 56), Доргу (Уден, 72), Рафья (П'єротті, 56) — Крстович
Удінезе: Окоє — Перес, Бійол, Крістенсен — Ехізібує (Ебоселе, 74), Сілва (Феррейра, 90), Паєро, Камара — Самарджич (Саррага, 90), Саксесс (Девіс, 67) — Лукка (Перейра, 67)
Попередження: Блен, Доргу — Паєро.